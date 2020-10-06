Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его фаворитом на выборах городского головы Киева является представитель партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

В интервью изданию Politico Europe глава государства подчеркнул, что не имеет права агитировать за того или иного кандидата, однако для него ближе человек именно из партии монобольшинства.

"По закону Украины я не могу агитировать за ту или иную персону. Но вы понимаете, когда есть представитель партии, которая представляет сегодня интересы государства, крупнейшей партии – "Слуга народа"... Конечно, мне в любом случае ближе человек из этой партии", – пояснил президент.

Зеленский отметил, что киевляне в первую очередь нуждаются в изменениях, а не в людях, которые их реализуют.

"Я тоже живу в Киеве. И мы, киевляне, хотим и ждем изменений. Я уверен, прежде всего, люди нуждаются в изменениях, а уже потом – в людях, которые будут их реализовывать. Мы не хотим, чтобы был загружен трафик, хотим меньше мусора, хотим, чтобы наконец-то был построен экологический мусороперерабатывающий завод, хотим нормальную транспортную развязку, хотим, чтобы старые сети были современными. Вот и все. Мы все хотим перемен", – сказал он.