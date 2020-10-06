Выборы

Выборы

10:40 06.10.2020

Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях – Степанов

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Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях – Степанов

Избиратели, находящиеся в больнице, смогут проголосовать на местных выборах в медучреждении с помощью выездных бригад, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. Им предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с красным уровнем эпидопасности. Также предусмотрено, что человек на самоизоляции могет подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нму приехали, и он смог проголосовать из дома. Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад",- сказал он.

"На избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мер: вход осуществляется в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку. Также предусмотрено, что если пришел человек с симптомами коронавирусной болезни, должна быть предусмотрена отдельная кабинка", - добавил министр.

Степанов отметил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.

Теги: #covid_19 #степанов #голосование #больные

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