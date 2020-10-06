Мэр Умани госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Мэр Умани (Черкасская обл.) Александр Цебрий в понедельник госпитализирован с двухсторонней пневмонией.

"Сегодня в обед мне стало плохо. Я почувствовал слабость, померил температуру – 38,5, потерял обоняние. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двухстороннюю пневмонию. Я вызвал "скорую помощь", меня обследовали. послушали легкие и сказали, что действительно есть воспаление на начальной стадии, и настояли на госпитализации", - сказал Цебрий в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в настоящее время находится в инфекционном отделении местной больницы. Ему уже сделали ПЛР-тест на выявление COVID-19.

Как сообщалось, 26 сентября действующий городской голова Умани Цебрий заявил, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его как кандидата на пост мэра. В то же время, ТИК зарегистрировала кандидатами на пост мэра Умани двух тезок нынешнего городского головы. Причем имена и фамилии они сменили в июне и июле этого года.

29 сентября Центральная избирательная комиссия рассмотрела жалобу Черкасской областной организации политической партии "Пропозиция" с просьбой отменить постановление Уманского горизбиркома об отказе в регистрации кандидата Цебрия.

По итогам рассмотрения жалобы было установлено, что нарушения, на основании которых теризбирком отказал Цебрию в регистрации, фактически являются неточностями в поданных документах, не являются препятствием для понимания содержания изложенных в них данных, а потому могут быть устранены в порядке, определенном Избирательным кодексом Украины.

Таким образом, Уманскую ТИК обязали до 21:00 30 сентября повторно рассмотреть документы, поданные для регистрации кандидата Александра Цебрия, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины и с учетом постановления ЦИК, и безотлагательно проинформировать ЦИК о принятом решении.

Впоследствии Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Цебрия кандидатом на должность городского головы.