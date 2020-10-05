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19:09 05.10.2020

Министр культуры назвал безответственным со стороны местных властей концерт в Харькове с участием Поляковой

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Министр культуры назвал безответственным со стороны местных властей концерт в Харькове с участием Поляковой

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает безответственным со стороны организаторов и местных властей проведение концерта в Харькове, на котором выступала певица Оля Полякова.

"Мы бастуем, потому что нет концертов. А нет концертов - нет заработка!" - говорят артисты. В министерстве мы делаем все, чтобы предоставить такую возможность для выступлений. Да, с карантинными ограничениями, но чтобы культура жила во время карантина. Сложно - безусловно. И это возможность ответственному бизнесу работать, предоставляя рабочие места и не жертвуя при этом здоровьем зрителей. Но есть и такие примеры, как концерт Оли Поляковой, прошедший в Харькове. Тысячи людей, масок - единицы, о социальной дистанции вообще промолчу", - написал Ткаченко в своем Телеграм-канале в понедельник.

По мнению министра, это безответственно как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей.

"При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды", - добавил он.

Ткаченко обратил внимание зрителей, что безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности; организаторов, что безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям, и местных властей, что нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в их городе.

Как сообщалось, полиция расследует нарушения карантина в Новобаварском районе Харькова, где, несмотря на ограничения "оранжевой зоны", 3 октября провели концерт ко Дню учителя, на котором выступала певица Оля Полякова. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Ранее местные СМИ разместили фото плаката с анонсом концерта Поляковой, на котором указано: "Команда харьковского городского головы Геннадия Кернеса приглашает вас на праздничное мероприятие, посвященное Дню работников образования".

Сама певица впоследствии прокомментировала уголовное производство. В Instagram Оля Полякова успокоила своих поклонников, заметив, что она дома, ей "ничего не угрожает". Она призвала всех носить маски и "не целоваться, не читать новости, особенно перед выборами".

Теги: #ткаченко #критика #полякова #концерт

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