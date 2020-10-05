Выборы

Выборы

17:49 05.10.2020

Кандидат на пост мэра Днепра Загид Краснов обнародует фейковые рейтинги - политолог

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Кандидат на пост мэра Днепра Загид Краснов обнародует фейковые рейтинги - политолог

Кандидат на должность городского головы Днепра Загид Краснов (партия "Гражданская сила") распространяет фейковые рейтинги, в которых называет себя основным конкурентом действующего мэра Бориса Филатова, подчеркнул политолог Игорь Рейтерович.

"Этот человек прославился тем, что от его имени опубликовано несколько соцопросов, где ему нарисовали рейтинги на уровне 20-25%. И говорили, что он едва ли не является основным конкурентом Бориса Филатова. Но проблема заключается в том, что эти данные сильно отличаются от данных, которые публикует большая пятерка наших социологических компаний, к деятельности которых как раз нет никаких претензий", - сказал Рейтерович на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

При этом он назвал социологическую группу "Рейтинг", Центр Разумкова, SOCIS, Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и др.

"В реальности ситуация совсем иная. Согласно всем последним социальными исследованиям, личный рейтинг Краснова - на уровне 7-8%, популярность его политической партии "Гражданская сила" колеблется на уровне 2-4%", - подчеркнул политолог.

По последним данным исследований Международного республиканского института, на местных выборах абсолютным лидером является Борис Филатов (партия "Пропозиція"). Вторым уверенно идет Александр Вилкул (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива"). На третье место неожиданно вышел кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Никитин. Татьяна Рычкова от "Европейской солидарности" и Сергей Рыженко от "Слуги народа" борются за 5-е место, за один и тот же электорат.

Теги: #мэр #политолог #днепр #фейки #рейтинги

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