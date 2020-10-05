Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения - Кучеренко

Кандидат на пост мэра Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявляет о необходимости реализации в столице важных инфраструктурных решений, а не "подвиг за наши с вами деньги" в виде строительства очередного моста, сквера или фонтана.

"Главное сделать это эффективно, качественно и за ту смету, которую он стоит, чтобы он не был в 2 или 3 номинала. Потому что за три цены сделать нам за наши деньги с "откатами" какой-то подарок - зачем это надо? Эти деньги абсолютно не лишние, они могут пойти на нашу инфраструктуру", - сказал политик на встрече с избирателями, цитирует пресс-служба партии.

Он напомнил киевлянам, что бюджет города - это налоги. По его словам, одним из ярких примеров wow-эффекта является стеклянный мост.

"Эти деньги надо воспринимать не как подарок с неба. Мы имеем полное право на контроль за их использование. Мост стеклянный у нас появился, возле которого любят гулять киевляне, но после прогулок они все же возвращаются к себе домой. Они садятся в транспорт: или в общественный - и видят, в каком он состоянии, или в свой личный - и наблюдают вечные пробки на дорогах", - привел пример Кучеренко.

Он напомнил, что годовой бюджет Киева - 57,5 млрд грн. "Берем 5 лет - это 300 млрд грн. Немалая сумма. А едешь по городу и не понимаешь, почему нет развязки, тротуары разбиты, мост недостроен, нет тоннеля, где он нужен. Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения. В программе команды "Батькивщина" предлагаются именно такие решения", - резюмировал кандидат на пост мэра.