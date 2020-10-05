Выборы

Выборы

15:00 05.10.2020

Полиция выясняет, кто повредил билборды кандидата на пост мэра Черновцов

2 мин читать
Полиция выясняет, кто повредил билборды кандидата на пост мэра Черновцов

В Черновцах полицейские проверяют информацию о повреждении агитационных билбордов одного из кандидатов на должность городского головы этого областного центра.

Как сообщается на странице полиции области в Facebook, 4 октября в Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области поступило сообщение о повреждении рекламных щитов с агитационными материалами одного из кандидатов на пост мэра.

По словам заявителя, неизвестные повредили несколько агитационных билбордов, расположенных на разных улицах Черновцов.

Сотрудники ситуационного центра областного управления Нацполиции зарегистрировали обращение в системе единого учета. Полицейские проверяют полученную информацию и выясняют обстоятельства происшествия.

По сообщениям наблюдателей гражданской сети "Опора", речь идет о нескольких поврежденных билбордов кандидата на должность городского головы Черновцов от партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина.

"Поврежденные неизвестным веществом, скорее всего грязью, билборды зафиксированы на углу Героев Майдана и Садовой, на перекрестке улиц Русской и Фастовской, на углу улиц Зеленая и Русская, у Русского моста", - говорится в сообщении "Опоры".

В полиции отметили, что в зависимости от обстоятельств, такие действия могут рассматриваться как препятствование деятельности субъекта избирательного процесса, соединенное с повреждением имущества (ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины), или же такие действия могут иметь признаки хулиганства (ст. 296 УК) или мелкого хулиганства (ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях).

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, кандидатами на должность городского головы Черновцов зарегистрировано 16 человек.

Теги: #кандидат #выборы #повреждения #черновцы #билборды

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса открыли полицейские за сутки

На Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктов

ЦИК утвердила протоколы теризбиркомов об итогах голосования

Провластная партия лидирует на выборах в парламент Киргизии

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета

Полиция за сутки открыла 8 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект "Честные и свободные выборы" от "Опоры"

Ограничительные карантинные меры по регионам дают положительные результаты – совещание у Зеленского

Полиция расследует нарушение карантина на концерте Оли Поляковой в Харькове

Сеть "Опора" сняла новый выпуск сериала о местных выборах

"Евросолидарность" требует от властей остановить хищения денег из коронавирусного фонда – Порошенко

Гройсман обеспокоен отношением правительства Шмыгаля к вопросу помощи украинцам в контексте выплат пенсий

Местные выборы в Днепре: ожидания, тенденции и прогнозы

Цифровая агитация: как политики собирали персональные данные на выборах–2019

Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова

Нардеп Дубинский идет на выборы в Киевский облсовет

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА