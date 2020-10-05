Полиция выясняет, кто повредил билборды кандидата на пост мэра Черновцов

В Черновцах полицейские проверяют информацию о повреждении агитационных билбордов одного из кандидатов на должность городского головы этого областного центра.

Как сообщается на странице полиции области в Facebook, 4 октября в Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области поступило сообщение о повреждении рекламных щитов с агитационными материалами одного из кандидатов на пост мэра.

По словам заявителя, неизвестные повредили несколько агитационных билбордов, расположенных на разных улицах Черновцов.

Сотрудники ситуационного центра областного управления Нацполиции зарегистрировали обращение в системе единого учета. Полицейские проверяют полученную информацию и выясняют обстоятельства происшествия.

По сообщениям наблюдателей гражданской сети "Опора", речь идет о нескольких поврежденных билбордов кандидата на должность городского головы Черновцов от партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина.

"Поврежденные неизвестным веществом, скорее всего грязью, билборды зафиксированы на углу Героев Майдана и Садовой, на перекрестке улиц Русской и Фастовской, на углу улиц Зеленая и Русская, у Русского моста", - говорится в сообщении "Опоры".

В полиции отметили, что в зависимости от обстоятельств, такие действия могут рассматриваться как препятствование деятельности субъекта избирательного процесса, соединенное с повреждением имущества (ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины), или же такие действия могут иметь признаки хулиганства (ст. 296 УК) или мелкого хулиганства (ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях).

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, кандидатами на должность городского головы Черновцов зарегистрировано 16 человек.