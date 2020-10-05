Ограничительные карантинные меры по регионам дают положительные результаты – совещание у Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на селекторном заседании в понедельник сообщили, что ограничительные карантинные меры по регионам Украины дают положительные результаты в ситуации с распространением коронавируса.

"Так, в городах, располагавшихся в "красных" зонах, уменьшается динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сообщает пресс-служба главы государства по итогам совещания.

Зеленский поднял вопрос обеспеченности кислородом коек больных коронавирусом. "По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель – более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются недели. И нам надо это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий", - подчеркнул он.

Чиновники сообщили президенту, что необходимые документы уже готовы, и правительство планирует принять их в пятницу, 9 октября.

"Я знаю, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева. Это важная информация, и правительство должно активно сотрудничать, чтобы эта помощь не была потеряна", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил также, что половина медицинских учреждений Украины уже получила средства на выплату повышенных зарплат врачам за сентябрь текущего года, в целом это более 670 млн грн.

Договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц, идет процесс дозаключения соглашений с другими медучреждениями.