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13:31 05.10.2020

Полиция расследует нарушение карантина на концерте Оли Поляковой в Харькове

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Полиция расследует нарушение карантина на концерте Оли Поляковой в Харькове

Полиция расследует нарушение карантинных норм в Новобаварском районе Харькова, где, несмотря на ограничения "оранжевой зоны", 3 октября ко Дню учителя провели концерт с участием певицы Оли Поляковой, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным полиции, несмотря на действующий карантин, на стадионе на Профсоюзном бульваре в Харькове состоялся концерт, который посетили около 2000 человек.

"Следователи Новобаварского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 грн или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Харьковской области в воскресенье, 4 октября.

Ранее местные СМИ разместили фото плаката с анонсом концерта Поляковой, на котором указано: "Команда харьковского городского головы Геннадия Кернеса приглашает вас на праздничное мероприятие, посвященное Дню работников образования".

Сама певица впоследствии прокомментировала уголовное производство. В сторис на блоге в Instagram Оля Полякова успокоила своих поклонников, заметив, что она дома, ей "ничего не угрожает". Она призвала всех носить маски и "не читать новости, особенно перед выборами".

Теги: #уголовное_дело #полякова #харьков #концерт

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