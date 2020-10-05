Три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса открыли полицейские за сутки

Украинские полицейские за минувшие сутки (4 октября) начали расследование трех уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса.

"Всего в течение суток в полицию поступило 84 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства", - говорится в сообщении на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в понедельник.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 12, 8 сообщений - в Одесской, по 7 в Запорожской и Черниговской, 6 - в Днепропетровской, по 4 - в Закарпатской, Киевской и Николаевской, по 4 – в Донецкой, Кировоградской, Полтавской и Сумской, по 3 - в Тернопольской и Харьковской, 2 - в Луганской, по 1 - в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

"Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 2477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В ЕРДР внесены сведения о 193 уголовных производствах: 103 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 90 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Также составлено 400 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.