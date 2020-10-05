Выборы

Выборы

10:15 05.10.2020

На Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктов

1 мин читать
На Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктов

В городе Кременная Луганской области полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"4 октября в ходе осмотра одного из магазинов в г.Кременная полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность головы г.Кременная", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в воскресенье, 4 октября.

В полиции отметили, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Теги: #луганщина #выборы #подкуп

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса открыли полицейские за сутки

ЦИК утвердила протоколы теризбиркомов об итогах голосования

В Кременной на Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов

Провластная партия лидирует на выборах в парламент Киргизии

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет

Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета

Полиция за сутки открыла 8 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

В Черниговской области разоблачили схему организации подкупа избирателей по округу №208 - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Нардеп Дубинский идет на выборы в Киевский облсовет

Информационные плакаты о местных выборах в Украине изготовят с учетом инклюзивности

Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета, больше всего - от "Партии Шария"

Одесская ТИК по решению ЦИК отказала в регистрации "двойников" Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Полиция за сутки открыла 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса, за месяц - почти 200

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19

Как и за кого мы голосуем по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам? Пояснение ЦИК

Представителей "Демсокиры" зарегистрировали кандидатами на выборах в Киевсовет по решению суда

ЦИК рекомендует ТИК использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА