На Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктов

В городе Кременная Луганской области полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"4 октября в ходе осмотра одного из магазинов в г.Кременная полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность головы г.Кременная", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в воскресенье, 4 октября.

В полиции отметили, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.