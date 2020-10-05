Выборы

Выборы

10:07 05.10.2020

ЦИК утвердила протоколы теризбиркомов об итогах голосования

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ЦИК утвердила протоколы теризбиркомов об итогах голосования

Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК был утвержден порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в воскресенье, 4 октября..

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #цик #протоколы #выборы

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