Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета, больше всего - от "Партии Шария"

Киевская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию нескольких кандидатов в депутаты Киевского городского совета от разных политических сил.

Соответствующие постановления обнародованы на странице горизбиркома на сайте Киевсовета.

Заявления об отказе от баллотирования кандидатом в депутаты в едином многомандатном избирательном округе и соответствующем территориальном избирательном округе поступили либо от самого кандидата, либо от местной организации партии, выдвинувшей его.

В частности, отменена регистрация кандидатами в депутаты Киевсовета представителям Киевской городской организации "Партии Шария" Андрею Мойсихе, Евгении Колесник, Никите Наумченко, Майе Шупик, Галине Балацюк, Олесе Березовской и Дмитрию Кривицкому.

Также не будут баллотироваться выдвинутые Киевской городской организацией партии "Наш край" Светлана Куценко и Александр Толстанов; организацией партии "Победа Пальчевского" - Денис Шинкаренко и Яна Мирошниченко; организацией партии "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко" - Оксана Норец и Олег Гаряга.

Отменена регистрация представителя территориальной организации партии "Европейская солидарность" Николая Йосифчука и кандидата от Киевской городской организации партии "Гражданское движение "Хвыля" Жанны Коваленко.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

На должность городского головы Киева зарегистрировано 20 кандидатов.