Полиция за сутки открыла 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса, за месяц - почти 200

Украинские полицейские за минувшие сутки (3 октября) начали расследование восьми уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Как сообщает в воскресенье управление коммуникации Национальной полиции Украины, на протяжении суток в полицию поступило 116 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Одесской области - 19, по 14 - в Днепропетровской и Киевской, 11 - в Донецкой, 9 - в Киеве, 7 - в Черновицкой области.

Всего с 5 сентября (с начала избирательного процесса) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 2393 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 190 уголовных правонарушениях: 101 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 85 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 395 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.