Выборы

Выборы

09:48 04.10.2020

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19

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Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что не видит вероятности переноса местных выборов в стране из-за роста заболеваемости COVID-19, и это не обсуждается.

"Думаю, нет. Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 3 октября, отвечая на вопрос о возможности переноса местных выборов из-за усиления пандемии.

Ермак также считает, что Украина подготовлена ко второй волне пандемии COVID-19 и ситуация находится под контролем: "Я не могу сказать, что мы не подготовлены. На сегодняшний день я считаю, что абсолютно ситуация находится под контролем. Естественно, мы наблюдаем. Мы делаем рекордное количество тестов. В том числе, с этим связан такой рост, мы ничего не скрываем".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Теги: #ермак_андрей #covid_19 #прогноз #местные_выборы

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