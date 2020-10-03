Представителей "Демсокиры" зарегистрировали кандидатами на выборах в Киевсовет по решению суда

Шестой апелляционный административный суд обязал Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии "Демократическая сокира".

Об этом говорится в постановлении №168 от 3 октября, опубликованном на странице горизбиркома на сайте Киевсовета.

"Зарегистрировать кандидатов в депутаты Киевского городского совета, включенных в единый и территориальные избирательные списки Киевской городской организации политической партии "Демократическая сокира" в едином многомандатном избирательном округе и территориальных избирательных округах на очередных выборах депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года", - говорится в постановлении комиссии.

Ранее о решении суда в пользу "Демократической сокиры" сообщили в этой политсиле. "Демократическая Сокира идет на выборы. Да, это произошло! Да, мы идем на выборы в Киевсовет! Апелляцию выиграно!" - говорится в посте партии на странице в Facebook в ночь на субботу, 3 октября.

Как сообщалось, Киевский горизбирком 28 сентября обнародовал постановление об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета по спискам партии "Демократическая сокира". "...комиссия обнаружила, что денежный залог за регистрацию кандидатов в депутаты Киевского городского совета был внесен политической партией "Демократическая сокира", а не местной организацией соответствующей политической партии, что нарушает требования абзаца четвертого части второй статьи 225", - говорится в документе.

Партия "Демократическая сокира" подала в Окружной административный суд Киева в связи с этим.

Окружной админсуд отказался удовлетворить иск партии, и в политсиле подали апелляционную жалобу.