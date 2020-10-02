В КС поступило представление о неконституционности ряда положений закона о местном самоуправлении

В Конституционный суд Украины (КС) поступило представление от 50 народных депутатов, оспаривающее конституционность ряда положений законодательства о местном самоуправлении.

"Субъект права на конституционное представление просит проверить на соответствие Конституции Украины положения абзаца второго, абзацев двадцать пятый, двадцать шестой закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" в редакции закона Украины №562-ІХ, абзацев первого, второго пункта 7-1 раздела V Заключительных и переходных положений закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" в редакции закона Украины №562-ІХ, распоряжение Кабинета министров Украины "Об утверждении перспективного плана формирования территорий громад Львовской области" от 27 мая 2020 года №624-р, распоряжение Кабинета министров Украины "Об определении административных центров и утверждение территорий территориальных громад Львовской области" от 12 июня 2020 года №718-р", - сообщает пресс-служба КС.

По мнению авторов представления, перечисленные нормы создают недоразумения в определении понятия "территориальная громада", подменяют национальное территориальное устройство. В представлении также отмечается незаконность принудительной ликвидации территориальных громад или их отстранения от решения вопросов местного значения.