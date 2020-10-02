Выборы

Выборы

14:50 02.10.2020

Власть могла полностью подготовить страну к борьбе с COVID-19 за 5 млрд грн - Палица

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Власть могла полностью подготовить страну к борьбе с COVID-19 за 5 млрд грн - Палица

Не политиков и не местные выборы надо винить в ухудшении ситуации с коронавирусом, а безответственность центральной власти, которая за полгода не смогла подготовить страну к борьбе с эпидемией, заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Я с удивлением прочитал выступление президента в Ровно, где он обвинил политиков и местные выборы в росте заболеваемости коронавирусом. Что, когда был жесткий карантин, страна не имела такого количества заболеваний. Я хочу ответить президенту. Люди ушли на карантин, потому что были напуганы. Они дали властям подготовиться. Они потеряли рабочие места, потеряли свой бизнес, города потеряли налоги, областные бюджеты потеряли налоги, республиканский бюджет потерял налоги. Власть не подготовилась. А сегодня рассказывать о том, что надо идти на жесткий карантин? А за счет чего будут жить люди, за счет чего будут выживать предприятия?" - подчеркнул он.

По его мнению, за 5 миллиардов гривен государство могло полностью подготовиться к противодействию болезни: обеспечить тестирование, койко-места с подачей кислорода и аппараты КТ.

"Одна лаборатория, которая сможет производить 1 тысячу тестов на сутки стоит 7 миллионов гривен. Это без общестроительных работ. За 1 миллиард гривен государство, если бы полгода не тянула кого-то за хвост, могло бы обеспечить 150 тысяч тестов в сутки по всей стране. Всего миллиард гривен! Еще за 2 миллиарда можно было бы профинансировать и обеспечить 100 тысяч кислородных точек для украинцев. Потому что когда говорят, что у нас есть койко-места, это профанация, они не обеспечены кислородом и не могут спасать жизни", - добавил политик.

Также, по его словам, за 2 миллиарда гривен можно было бы купить 200 компьютерных томографов и раздать по 8-10 в каждую область.

"Люди, которые будут болеть и будут умирать - будут на совести чиновников, которые за полгода ничего не сделали и потеряли доверие украинцев", - подытожил он.

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