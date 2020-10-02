Суд рассматривает жалобу на отказ ТИК в регистрации кандидатов "Евросолидарности" в горсовет Кременчуга

Окружной административный суд Полтавы рассматривает обжалование отказа территориальной избирательной комиссией в регистрации списка кандидатов партии "Европейская солидарность" в городской совет Кременчуга (Полтавская область).

У здания суда проходит акция протеста, участники которой призывают суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов.

Кандидат на должность городского головы Полтавы от "Евросолидарности" Андрей Карпов призвал власти прекратить избирательные манипуляции.

"Власть испугалась самой проукраинской, проевропейской, оппозиционной партии "Европейская солидарность". Потому что "ЕС" и ее поддержка сейчас растет. Они продолжают давление на нас по всей Украине. Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не удается нас победить в честной борьбе, и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность кременчужанам сделать свой выбор", - обратился он.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий отметил: "То, что произошло сейчас на Полтавщине, бросает нас во времена Януковича и к Януковичу, когда можно было ради ограничения политических свобод и демократии просто снимать партии с выборов. Сейчас мы - та политическая партия, которая наращивает поддержку людей. Очевидно, что когда мы придем к власти, то сделаем так, чтобы никогда реванш был невозможен. Поэтому важно защититься от реванша сейчас".

Кандидат на должность мэра Кременчуга от "Евросолидарности" Сергей Ярош выразил надежду, что суд отменит незаконное решение теризбиркома и манипуляций в интересах отдельных политических сил не будет.

"Так случилось, что фиолетовая власть Кременчуга, пользуясь всякой грязью и ложью, хочет, чтобы та ситуация, сложившаяся в городе, оставалась такой же. Мы же хотим перемен. Мы понимаем, что ТИК находится под влиянием этой фиолетовой команды. Я уверен, что правда на нашей стороне. Заангажированное решение ТИК обязательно будет отменено. Победа будет за нами. И команда "Европейской солидарности" будет работать на благо города и кременчужан", - подытожил он.