Выборы

Выборы

14:11 02.10.2020

К 1 октября в полицию поступило 1,8 тыс. заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса

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К 1 октября в полицию поступило 1,8 тыс. заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса

1808 заявлений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом на местных выборах в Украине, запланированных на 25 октября, поступили в органы Национальной полиции по состоянию на 1 октября, заявила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"За этот период времени, по состоянию на 1 октября, в Национальную полицию поступило 1808 заявлений, связанных с избирательным процессом. Из них 472 были зарегистрированы по инициативе гражданской сети "Опора" и ее наблюдателей. Они непосредственно связаны с нарушениями избирательного законодательства", - рассказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, на основе этих обращений и заявлений было открыто 150 уголовных производств, наибольшее количество из которых касается вероятного подкупа избирателей (35), это препятствования ведению предвыборной агитации (26) и подачи неправдивой информации в органы Государственного реестра избирателей (15).

"Среди открытых производств в 5 случаях уже вручено подозрение, 10 закрыто, учитывая суть сообщения, и по 130 продолжаются следственные действия", - рассказала Айвазовская.

Теги: #статистика #нарушения #местные_выборы

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