Выборы

Выборы

14:01 02.10.2020

Секретарь Бориспольского горсовета, которого прошлым летом ругал Зеленский, идет в мэры Борисполя

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Секретарь Бориспольского горсовета, которого прошлым летом ругал Зеленский, идет в мэры Борисполя

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого прошлым летом ругал президент Украины Владимир Зеленский, назвав его "разбойником", зарегистрирован кандидатом на должность городского головы Борисполя (Киевская область).

На сайте Центральной избирательной комиссии в перечне кандидатов на должность мэра Борисполя указано, что Годунок идет от Радикальной партии Олега Ляшко.

Кроме того, среди зарегистрированных кандидатов, которые будут бороться за кресло городского головы Борисполя, - три гражданина с фамилией Федорчук, двое самовыдвиженцев и представитель партии "Наш край".

Как сообщалось, в июле 2019 года Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Годунка со встречи с местными властями и активом Киевской области. Это произошло во время дискуссии о функционировании Бориспольской больницы.

"Я тут прочитал... Скажите, это правда или нет – так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч.3 ст.142 Уголовного кодекса - "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич. Это Вы?" - спросил президент Годунка.

После утвердительного ответа Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста".

В свою очередь Годунок начал возмущаться, сказал, что это "цирк просто".

"Извините, эмоции. Не люблю бандитов, просто", - резюмировал президент после перепалки.

Теги: #борисполь #мэр #кандидаты #годунок

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