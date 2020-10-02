Выборы

Выборы

12:44 02.10.2020

Совет Европы приветствует основные положения законопроекта о Киеве - столице Украины

3 мин читать
Совет Европы приветствует основные положения законопроекта о Киеве - столице Украины

Совет Европы предоставил свои рекомендации к проекту закона №2143-3 "О Киеве - столице Украины", в котором рассмотрено соответствие текста закона Европейской хартии местного самоуправления и рекомендациям Комитета министров СЕ, сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Основные изменения, вносимые данным законопроектом (разделение исполнительных органов города Киева и Киевской городской государственной администрации, создание полуавтономных районных советов, избираемых прямым голосованием и внедрение механизма надзора за законностью их деятельности - ИФ) следует приветствовать, как указано в выводах CEGG/LEX (2019) 4 и CEGG/LEX (2019) 5", - указано в заключении Совета Европы.

Согласно тексту законопроекта, городской голова потеряет право голосовать за решения Киевсовета, а полномочия Киевской городской государственной администрации будут переданы градоначальнику с сохранением за руководителем КГГА функций контроля выполнений норм законодательства и права обжаловать в судебном порядке решение городского совета.

КГГА, как указано в законопроекте, должна быть переименована и реорганизована в Киевский магистрат - исполнительный орган Киевсовета. В то же время, в тексте документа нет информации о создании новой городской государственной администрации, указывается в отчёте СЕ.

Также проект закона предполагает создание районных советов, депутаты которых будут избираться прямым голосованием. По словам народного депутат фракции "Слуга народа" Дмитрия Гурина, который является одним из авторов документа, в столице будет проведена административно-территориальная реформа с уменьшением территории районов города и с увеличением их количества.

Помимо этого, депутаты Киевсовета будут получать денежную компенсацию за свою деятельность, размер которой будет определять городской совет. "Бюджет Киева - 2 миллиарда долларов США. Если депутатам не платят горожане, то это будет делать кто-то другой", - сказал Гурин в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В Совете Европы называют разделение должностей главы КГГА и мэра столицы прямым запретом на совмещение этих должностей, а передачу исполнительных функций городским властям - очень позитивным шагом.

СЕ рекомендует парламенту юридически установить, чтобы выполнение Киевским магистратом решений, принятых при осуществлении собственных законных полномочий, не подлежало надзору по принадлежности/целесообразности со стороны главы КГГА. Также рекомендуется установить, что все касающиеся городской власти акты, принятые главой горадминистрации, включая приказы и предписания, могут быть обжалованы в судебном порядке.

В то же время, из закона рекомендуют убрать положения, которые являются слишком подробными и чрезмерно ограничивают полномочия городских властей, включая положение о внутренней структуре городской власти, о заместителях городского главы и главном архитекторе города, о ратуши.

В Совете Европы советуют пересмотреть положения, затрудняющие общие правовые нормы, а именно - о межмуниципальном сотрудничестве (процедура согласования и подписания договоров о сотрудничестве территориальных общин), о пространственном планировании (регулярность внесения изменений в стратегические документы развития пространственного планирования города Киева) и другие.

Теги: #киев #столица #заключение #се #законопроект

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве на карантин из-за случаев COVID-19 закрыты 4 школы, на дистанционном обучении 275 классов - Кличко

В Киеве за сутки подтверждены 447 случаев COVID-19 - Кличко

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Совет Европы приветствует основные положения закона о столице - рекомендации

В "Слуге народа" обвинили Кличко в том, что он не руководит Киевом

Сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года - обсерватория Срезневского

Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

Новый корпус клиники "Обериг" является примером успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей – Кличко

Новый рекорд. В Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Сообщения в соцсетях о смерти Кернеса - фейк, угрозы его жизни нет - горсовет

Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Эпидемические и другие угрозы демократическим местным выборам в Украине

Суд отказался отменить регистрацию Борислава Березы кандидатом на пост мэра Киева

Совет Европы предоставил положительное заключение по новому закону о Киеве - столице Украины

Гройсман об эпидемии COVID-19: Государство потеряло контроль над ситуацией

Тимошенко: Местные выборы - это оценка действий власти и возможность изменить курс в интересах обычных людей

Проблему "клонов" на выборах нужно решить законодательно – Верещук

В "Слуге народа" обвинили Кличко в том, что он не руководит Киевом

Почти 60% жителей Александрии готовы поддержать на выборах экс-главу Кировоградской ОГА Кузьменко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА