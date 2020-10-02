Выборы

Выборы

12:22 02.10.2020

Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

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Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки (1 октября) начали 13 уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

Как сообщило в пятницу управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток в полицию поступило 240 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано во Львовской области - 67, в Киеве - 24, по 18 – в Запорожской и Полтавской, в Киевской - 14, в Херсонской - 10, по 9 - в Днепропетровской, Донецкой и Закарпатской, по 8 - в Николаевской и Одесской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 2048 сообщений, связанных с избирательным процессом. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 156 уголовных правонарушениях: 87 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 69 - связанные с избирательным процессом.

Составлено 309 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #местные_выборы #нацполиция

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