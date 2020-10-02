Суд отказался отменить регистрацию Борислава Березы кандидатом на пост мэра Киева

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска, которым обжаловалась регистрация Борислава Березы на должность городского головы столицы.

"ОАСК, рассмотрев представленные сторонами документы и материалы дела, выслушав их объяснения, а также всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства, на которых основывается иск, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований", - говорится в сообщении ОАСК в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, истец просил ОАСК признать противоправными и отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии, согласно которому Борислав Береза, выдвинутый Киевской городской организацией партии "ЭкоПартия Березы", зарегистрирован кандидатом на должность киевского городского головы, а также постановление о регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета, датированные 28 сентября.

По мнению истца, во время регистрации был нарушен ряд требований Избирательного кодекса Украины.