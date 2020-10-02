Выборы

Выборы

10:22 02.10.2020

Тимошенко: Местные выборы - это оценка действий власти и возможность изменить курс в интересах обычных людей

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Тимошенко: Местные выборы - это оценка действий власти и возможность изменить курс в интересах обычных людей

Местные выборы, назначенные в Украине на 25 октября, будут, по сути, большим референдумом о доверии власти, доверии президенту и покажут, довольны ли люди работой президента и его команды и тем курсом, которым он ведет государство, отмечает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Сегодня нельзя поддаваться эмоциям. Выбор должен быть осознанным, ведь от него будет зависеть жизнь каждого, и выбирать надо людей профессиональных, в результатах которых вы уверены", - сказала Тимошенко в эфире программы "Право на власть".

Она выразила убеждение, что местные выборы - это возможность привести к руководству громадами людей, исповедующих правильную стратегию развития не только своих городов и сел, но и страны в целом. Тимошенко уверена, что Украине нужна объединенная сила громад, способная скорректировать курс страны и стать балансом центральной власти, если та допускает ошибки.

"Я надеюсь на серьезное обновление советов, консолидацию здоровых сил в советах и между громадами, к которым вынуждены будут прислушиваться. У нас уже есть примеры, когда советы, понимая всю опасность принятых в центре законов, той же легализации игорного бизнеса, принимают решения, что их территории будут свободными от игорных заведений. Если все общины объединятся и будут требовать отмены этого закона, президент будет вынужден прислушаться. Так же советы могут выразить свою твердую позицию против распродажи земли и по другим важным для них и всей страны вопросам", - пояснила Тимошенко.

Политик подчеркнула, что громады "не должны быть бесправными и безмолвными".

Тимошенко призвала украинцев обязательно принять участие в местных выборах, соблюдая все необходимые санитарные нормы, чтобы обезопасить себя от болезни.

Теги: #тимошенко #местные_выборы

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