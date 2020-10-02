Выборы

Выборы

10:07 02.10.2020

Проблему "клонов" на выборах нужно решить законодательно – Верещук

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Проблему "клонов" на выборах нужно решить законодательно – Верещук

Проблема участия в выборах кандидатов, которые перед этим меняют имена и фамилии на такие же, как у других участников избирательного процесса, т.н. "клонов", должна быть решена на законодательном уровне, заявляет народный депутат фракции "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук.

По ее словам, соответствующий законопроект есть в Верховной Раде, но он до сих пор не принят. "Было несколько попыток законодательно исключить появление клонов. Если кандидат в течение полугода до регистрации менял фамилию, имя, отчество, это нужно указывать в избирательном бюллетене", - сказала Верещук в эфире телеканала ZIK.

Политик отметила, что пока закон не принят, но парламент работает над тем, чтобы не допустить возможность таких махинаций на следующих выборах. "Соответствующие изменения в Избирательный кодекс разрабатываются всеми без исключения фракциями, и, я надеюсь, будут внесены как можно скорее", - подчеркнула народный депутат.

Также, по ее словам, пока такие вопросы должны изучать правоохранительные органы. "Сейчас очень много примеров использования грязных технологий, в частности - регистрации клонов, по всей Украине. И это вопрос к правоохранительным органам, как они научились за эти годы противодействовать таким неправомерным действиям", - добавила Верещук.

Теги: #клоны #борьба #выборы #верещук

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