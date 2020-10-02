В "Слуге народа" обвинили Кличко в том, что он не руководит Киевом

В партии "Слуга народа" обвиняют действующего мэра Киева Виталия Кличко в том, что он не руководит столицей.

"Самая главная проблема, что господин Кличко на самом деле городом не управляет. Это лишь имитация бурной деятельности, которая происходит перед выборами", - заявила народный депутат фракции "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук в эфире телеканала ZIK.

По ее мнению, если бы действующий мэр действительно занимался городским хозяйством, то Бортническая станция аэрации уже была бы реконструирована, также был бы построен мусороперерабатывающий завод.

"Кто руководит сегодня в Киеве? Точно не господин Кличко. Его возможности, его авторитет в мире, его знакомства с лидерами ведущих стран должны привести в Киев миллиарды инвестиций. Но почему-то этого не происходит. Выдающийся спортсмен оказался слабым в управлении городом и не смог стать лидером громады", - отметила политик.

Верещук также подчеркнула, что если убрать из киевской власти коррупцию, которая, по подсчетам экспертов, иногда достигает 30%, можно реализовать много необходимых проектов, которые решили бы неотложные транспортные и инфраструктурные проблемы столицы, сделав жизнь киевлян качественной и комфортной.