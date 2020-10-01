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18:30 01.10.2020

Новый рекорд. В Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в Украине

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Новый рекорд. В Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в Украине

В Днепровском районе Киева представители "Книги рекордов Украины" официально зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине - протяженность ее составляет более 1400 метров.

"В следующем году исполняется 50 лет дружбы Киева и Киото, и я думаю, что это будет хороший знак для японского города-побратима. Да и для района это также историческое событие. Для меня это не просто аллея сакур - это дополнительный туристический магнит. Мы привыкли, что туристы посещают более центральную часть города, но теперь каждому гостю столицы нужно будет посетить Днепровский район и увидеть такой замечательный объект собственными глазами", - сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

По ее словам, это уникальная аллея - здесь растут различные виды сакур, некоторые из них цветут несколько раз в год.

Перед официальной регистрацией рекорда Марина Хонда приняла участие в высадке новых деревьев. Кроме того, растения высаживали заместитель главы миссии Японии в Украине Оцука Кузуя и заместитель главы КГГА Александр Харченко, который и является автором идеи создания в Киеве самой длинной аллеи сакур.

Протяженность аллеи сакур, высадженной вдоль бульвара Верховной Рады, составляет 1402 метра 25 сантиметров. На аллее в четверг, 1 октября, высадили 28 деревьев, теперь общее их количество составляет 268. В планах КП СЗН Днепровского района увеличить аллею до 500 сакур.

Теги: #киев #сакура #рекорд

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