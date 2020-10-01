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16:16 01.10.2020

В Киеве начинают комплексную профилактику от заболеваний гриппом и ОРВИ

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В Киеве начинают комплексную профилактику от заболеваний гриппом и ОРВИ

Для предотвращения роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) Киевская городская государственная администрация поручила профильным департаментам обеспечить профилактические меры для защиты киевлян.

Соответствующие требования утверждены распоряжением КГГА №1526.

В частности, Департаменту здравоохранения поручено организовать:

- создание в коммунальных медучреждениях необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медработников;

- проведение повышения квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ;

- сбор и доставку из учреждений здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за гриппом, образцов от пациентов, состояние которых соответствует определению гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) для мониторинга циркуляции вирусов гриппа на территории Киева;

- обеспечение своевременно и в полном объеме сбора информации о заболеваемости гриппом и ОРВИ, количестве госпитализированных для передачи соответствующих данных в госучреждение "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Также Департамент образования и науки должен позаботиться о влажной уборке и дезинфекции помещений и оборудования в школах и детсадах в конце рабочего дня или смены (при двухсменной организации образовательного процесса).

Будут проводить влажную уборку и в пассажирском транспорте - после окончания рабочей смены.

Районные госадминистрации должны осуществить комплекс работ для поддержания необходимого температурного режима в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, жилых помещениях и др. А пассажирскому транспорту вообще запретят выходить на линию с неисправной отопительной системой.

Коммунальному предприятию "Фармация" поручено обеспечить подчиненные аптечные учреждения достаточным количеством противовирусных и лечебных средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т.д.).

В межэпидемический период заболеваемости гриппом и ОРВИ 2020-2021 годов профильные структуры организуют предсезонную иммунопрофилактику гриппа в группах риска и проведение профилактических прививок медицинским работникам, оказывающим первичную и экстренную медпомощь, работникам приемных отделений учреждений здравоохранения, работникам и воспитанникам домов ребенка, жителям.

По данным Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", в течение эпидемического сезона 2019-2020 годов в Украине зарегистрировано 4,9 млн случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди заболевших - 65,3% дети до 17 лет. Зарегистрирован 71 летальный случай. Ни один из умерших не был вакцинирован против гриппа.

Теги: #киев #кгга #профилактика #грипп

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