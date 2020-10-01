На Херсонщине баллотируются кандидаты с одинаковыми фамилиями - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала случаи регистрации кандидатов на местных выборах в Херсонской области, которые имеют одинаковые или созвучные фамилии.

Так, зафиксировано 11 случаев регистрации кандидатов, которые имеют созвучные фамилии (иногда фамилия и имя) с действующими руководителями городов и другими кандидатами, также баллотирующимися на должности руководителей громад.

В частности, на должность херсонского городского головы зарегистрировались два кандидата с фамилией Колыхаев. Один из них Игорь Колыхаев - народный депутат Украины, выдвиженец от партии "Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жити", другой - Юрий Колыхаев, руководитель общественной организации "Общественная инициатива "Нам тут жити", проживающий в поселке Конное Лозовского района Харьковской области, идет на местные выборы самовыдвиженцем.

Еще один кандидат на должность херсонского городского головы - Рожков Юрий Станиславович - также является руководителем ОО "Общественная инициатива "Нам тут житии". Его имя созвучно с именем действующего депутата Херсонского областного совета Рожкова Юрия Геннадиевича, который баллотируется в Херсонский городской совет от партии "Нам тут жити" и является первым кандидатом в едином избирательном списке. Рожков Юрий Станиславович - житель села Бабайковка Царичанского района Днепропетровской области.

Наблюдатели "Опоры" зафиксировали двух кандидатов на должность бериславского городского головы с фамилией Шаповалов. Шаповалов Александр Николаевич - действующий мэр Берислава - баллотируется на эту должность от партии "Нам тут жити". Шаповалов Владимир Григорьевич, который идет самовыдвиженцем, также является руководителем ОО "Общественная инициатива "Нам тут жити", как и вышеупомянутые Юрий Колыхаев и Юрий Рожков.

По данным сайта YouControl, ОО "Общественная инициатива "Нам тут жити" зарегистрирована 4 сентября 2020 года в городе Берислав. Руководителем организации является Валерий Яковлев.

Двух Андреев Дяченко зарегистрировала Каховская территориальная избирательная комиссия. Они будут баллотироваться на должность каховского городского головы. Дяченко Андрей Андреевич - действующий мэр Каховки - на местных выборах является представителем политической партии "Пропозиція". Его "двойник" - Дяченко Андрей Сергеевич – зарегистрирован самовыдвиженцем.

На должность олешковского городского головы баллотируются два Гараненко - Вадим Александрович, действующий глава Нововоронцовской райгосадминистрации, выдвинутый партией "Слуга народа", и самовыдвиженец Артур Анатольевич.

Выдвинули свою кандидатуру для баллотирования на пост городского головы Голой Пристани сразу три человека с созвучной фамилией. Среди них действующий голова Голой Пристани - Александр Бабич.

В Чаплинской территориальной громаде на должность поселкового головы претендуют два человека с фамилией Фаустов. Один из них - Фаустов Алексей Георгиевич - действующий поселковый голова Чаплинки, идет на выборы от "Слуги народа". Другой - Фаустов Олег Алексеевич - самовыдвиженец.

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов на должность чаплинского поселкового головы с созвучной фамилией: Бериславского Владимира Николаевича - действующего председателя Чаплинского районного совета, Бериславского Александра Михайловича и Бреславского Богдана Иосифовича. Все трое - самовыдвиженцы.