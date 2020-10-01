Выборы

Выборы

16:01 01.10.2020

На Херсонщине баллотируются кандидаты с одинаковыми фамилиями - "Опора"

3 мин читать

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала случаи регистрации кандидатов на местных выборах в Херсонской области, которые имеют одинаковые или созвучные фамилии.

Так, зафиксировано 11 случаев регистрации кандидатов, которые имеют созвучные фамилии (иногда фамилия и имя) с действующими руководителями городов и другими кандидатами, также баллотирующимися на должности руководителей громад.

В частности, на должность херсонского городского головы зарегистрировались два кандидата с фамилией Колыхаев. Один из них Игорь Колыхаев - народный депутат Украины, выдвиженец от партии "Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жити", другой - Юрий Колыхаев, руководитель общественной организации "Общественная инициатива "Нам тут жити", проживающий в поселке Конное Лозовского района Харьковской области, идет на местные выборы самовыдвиженцем.

Еще один кандидат на должность херсонского городского головы - Рожков Юрий Станиславович - также является руководителем ОО "Общественная инициатива "Нам тут житии". Его имя созвучно с именем действующего депутата Херсонского областного совета Рожкова Юрия Геннадиевича, который баллотируется в Херсонский городской совет от партии "Нам тут жити" и является первым кандидатом в едином избирательном списке. Рожков Юрий Станиславович - житель села Бабайковка Царичанского района Днепропетровской области.

Наблюдатели "Опоры" зафиксировали двух кандидатов на должность бериславского городского головы с фамилией Шаповалов. Шаповалов Александр Николаевич - действующий мэр Берислава - баллотируется на эту должность от партии "Нам тут жити". Шаповалов Владимир Григорьевич, который идет самовыдвиженцем, также является руководителем ОО "Общественная инициатива "Нам тут жити", как и вышеупомянутые Юрий Колыхаев и Юрий Рожков.

По данным сайта YouControl, ОО "Общественная инициатива "Нам тут жити" зарегистрирована 4 сентября 2020 года в городе Берислав. Руководителем организации является Валерий Яковлев.

Двух Андреев Дяченко зарегистрировала Каховская территориальная избирательная комиссия. Они будут баллотироваться на должность каховского городского головы. Дяченко Андрей Андреевич - действующий мэр Каховки - на местных выборах является представителем политической партии "Пропозиція". Его "двойник" - Дяченко Андрей Сергеевич – зарегистрирован самовыдвиженцем.

На должность олешковского городского головы баллотируются два Гараненко - Вадим Александрович, действующий глава Нововоронцовской райгосадминистрации, выдвинутый партией "Слуга народа", и самовыдвиженец Артур Анатольевич.

Выдвинули свою кандидатуру для баллотирования на пост городского головы Голой Пристани сразу три человека с созвучной фамилией. Среди них действующий голова Голой Пристани - Александр Бабич.

В Чаплинской территориальной громаде на должность поселкового головы претендуют два человека с фамилией Фаустов. Один из них - Фаустов Алексей Георгиевич - действующий поселковый голова Чаплинки, идет на выборы от "Слуги народа". Другой - Фаустов Олег Алексеевич - самовыдвиженец.

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов на должность чаплинского поселкового головы с созвучной фамилией: Бериславского Владимира Николаевича - действующего председателя Чаплинского районного совета, Бериславского Александра Михайловича и Бреславского Богдана Иосифовича. Все трое - самовыдвиженцы.

Теги: #тезки #опора #херсонщина #кандидаты

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу

В Кропивницком от имени партии раздавали мороженое ко дню микрорайона - "Опора"

За кресло мэра Рахова на Закарпатье поборются три кандидата с фамилией Медвидь - "Опора"

Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост мэра Киева

Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост мэра Киева

В Житомире "Свободе" отказали в регистрации кандидатов в облсовет из-за нарушений гендерной квоты - "Опора"

"Слуга народа" ведет на местные выборы более 30 тыс. кандидатов во всех регионах Украины

За кресло мэра Ужгорода поборются три Богдана Андриива, в том числе действующий голова

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве начинают комплексную профилактику от заболеваний гриппом и ОРВИ

Чиновник мэрии Подольска попался на подкупе членов избиркома

Новый мусороперерабатывающий завод может производить четверть отопления Киева - Кучеренко

Киеву нужен закон о столице, у нас нет самоуправления – Гусовский

Полиция за сентябрь открыла более 140 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Добкин в интервью "Левому берегу": "Не хотелось бежать, как Виктор Федорович"

Треть украинцев готовы поддержать на местных выборах действующего главу своего населенного пункта

Уманская ТИК после решения ЦИК зарегистрировала действующего мэра кандидатом на этот пост

Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9%

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА