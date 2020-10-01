Выборы

Выборы

13:16 01.10.2020

Полиция за сентябрь открыла более 140 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

1 мин читать
Полиция за сентябрь открыла более 140 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Украинские полицейские за минувшие сутки (30 сентября) начали восемь уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

Как сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток в полицию поступило 164 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано во Львовской области - 36, в Киевской - 29, в Киеве - 15, в Полтавской области - 11, в Запорожской - 10, в Одесской - 9, по 8 - в Донецкой и Закарпатской областях.

В целом с 5 сентября (с начала избирательного процесса) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1808 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 142 уголовных правонарушениях: 77 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 65 - связанные с избирательным процессом.

Составлены 273 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нацполиция #нарушения #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Треть украинцев готова поддержать на местных выборах действующего главу своего населенного пункта – опрос "Рейтинга"

Уманский горизбирком после решения ЦИК зарегистрировал действующего мэра кандидатом на этот пост

Трамп призвал голосовать на избирательных участках, а не по почте из-за уже имеющихся проблем

Жительница Черновцов отдала 7 тыс. грн псевдонардепу за "место" в горсовете

СБУ блокировала каналы распространения деструктивного контента из РФ и "ДНР" накануне местных выборов

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

ОАСК отказал в удовлетворении иска "Демократической сокиры" по поводу нерегистрации на выборах в Киевсовет

Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Добкин в интервью "Левому берегу": "Не хотелось бежать, как Виктор Федорович"

Треть украинцев готовы поддержать на местных выборах действующего главу своего населенного пункта

Уманская ТИК после решения ЦИК зарегистрировала действующего мэра кандидатом на этот пост

Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9%

В Мариуполе расследуют повреждение здания организации ОПЗЖ

Мэр Чернигова заболел COVID-19

Власть безосновательно не регистрирует списки "Батькивщины" в регионах - заявление партии

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

Суд отказал в удовлетворении иска "Демсокиры" по поводу нерегистрации на выборах в Киевсовет

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА