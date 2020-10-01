Полиция за сентябрь открыла более 140 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Украинские полицейские за минувшие сутки (30 сентября) начали восемь уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

Как сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток в полицию поступило 164 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано во Львовской области - 36, в Киевской - 29, в Киеве - 15, в Полтавской области - 11, в Запорожской - 10, в Одесской - 9, по 8 - в Донецкой и Закарпатской областях.

В целом с 5 сентября (с начала избирательного процесса) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1808 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 142 уголовных правонарушениях: 77 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 65 - связанные с избирательным процессом.

Составлены 273 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.