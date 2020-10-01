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Выборы

11:01 01.10.2020

Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

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Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

Более половины (59,9%) опрошенных украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные проведенного центром "Социс" в сентябре исследования.

Идущими в правильном направлении происходящие в Украине события посчитали лишь 23,6% респондентов, а 16,6% опрошенных отказались ответить.

При этом треть (33,3%) опрошенных считает, что основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в Украине несет президент Владимир Зеленский, 28,2% возлагают ответственность на правительство страны, 16,9% – на Верховную Раду. Лишь 3,4% считают ответственной оппозицию действующей власти, 7,8% переносят ответственность на "другое", а 10,5% опрошенных отказались ответить на этот вопрос

Телефонный опрос проводился 18-28 сентября 2020г. по всей территории Украины, (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.

Теги: #зеленский #ответственность #опрос #ситуация

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