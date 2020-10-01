У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9%

Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 30,1% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 18-28 сентября 2020 года.

Согласно данным исследования, за пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы отдать свой голос 18,9% опрошенных, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 14,0%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 8,5%, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 7,4%, за блогера Анатолия Шария – 3,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 2,8%, за лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого – 0,9%, за других кандидатов – 13,4%.

Сроки проведения исследования: 18-28 сентября 2020 года. Метод сбора первичной социологической информации - телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов. Опрос проводился по всей территории Украины (во всех областях и в том числе Киев), кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.