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Выборы

10:10 01.10.2020

Мэр Чернигова заболел COVID-19

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Мэр Чернигова заболел COVID-19

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что заразился коронавирусом.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких!", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг.

Ранее Атрошенко заявил о намерении снова баллотироваться на пост городского головы Чернигова от партии "Рідний дім".

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 069, при этом выздоровевших – 2 083, 64 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #мэр #чернигов #коронавирус

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