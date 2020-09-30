Жительница Черновцов отдала 7 тыс. грн псевдонардепу за "место" в горсовете

В Черновцах неизвестный, представившийся народным депутатом от партии "Слуга народа", уговорил местную жительницу перечислить ему 7 тыс. грн якобы за возможность внесения в список кандидатов в депутаты Черновицкого городского совета.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области, неизвестный представился 41-летней женщине народным депутатом одной из партий и уговорил перечислить деньги за обещание включить ее в список партии в качестве кандидата в депутаты Черновицкого горсовета. За это женщина перечислила 7 тыс. грн.

По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, кандидат в мэры Черновцов от партии "Слуга народа" Виталий Другановский заверил, что мошенник не имеет отношения к этой политической силе, как было сказано в телефонном разговоре потерпевшей.

"Стоит ли говорить, что этот телефонный мошенник не имеет никакого отношения к "Слуге народа"? Будьте внимательны, уважаемые буковинцы! Не верьте предложениям мошенников и не отдавайте им свои деньги", - написал он на странице в соцсети Facebook.

По словам Другановского, юристы от партии встретились и предоставили консультацию потерпевшей, вызвали полицию и помогли составить заявление о преступлении.

Он также предложил местным жителям в случае обращения "что-то там "порешать "за деньги со мной или с нашей командой" обращаться в их избирательный штаб или сразу в полицию.