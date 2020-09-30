Выборы

Выборы

13:35 30.09.2020

"За Майбутнє" по результатам социсследования занимает первое место на Киевщине

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"За Майбутнє" по результатам социсследования занимает первое место на Киевщине

Политическая партия "За Майбутнє" занимает первое место среди лидеров электоральных симпатий крупнейшего города Киевщины – Белой Церкви. Если бы выборы в совет местной объединенной территориальной громады состоялись уже в ближайшее воскресенье, то за партию "За Майбутнє" проголосовали бы более 35% всех опрошенных. 5% барьер преодолели бы всего пять политсил из 14 заявленных в опросе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным исследования, среди жителей Белоцерковской ОТГ, которые определились и готовы идти на выборы, свои голоса партии "За Майбутнє" отдали бы 40,5% жителей. На втором и третьем местах – "Біла Церква Разом" (23,6%) и ВО "Батькивщина" (7,0%).

По Киевской области – партия "За Майбутнє" входит в пятерку лидеров электоральной поддержки: ее готовы поддержать почти 6% респондентов, которые определились и намерены голосовать. Лидер "За Майбутнє" на Киевщине Ярослав Москаленко входит в топ-3 самых рейтинговых политиков в регионе.

Теги: #опрос #белая_церковь #рейтинг #за_майбутнє

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