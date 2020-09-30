28,5% украинцев не готовы участвовать в различных видах управления своим населенным пунктом - опрос

28,5% украинцев не готовы участвовать в различных видах управления своим населенным пунктом, но 7,5% готовы участвовать в уличных акциях, пикетах и митингах, свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

В частности, на вопрос, в каких формах участия граждан в управлении своим городом / поселком / селом респонденты готовы участвовать, 12,3% ответили, что готовы участвовать в выборах в органы местного самоуправления в качестве кандидата, 45,2% - в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирателя, 10% отметили готовность участия в общественных слушаниях, 6,5% - в заседаниях органов местного самоуправления, 8,3% - не против участвовать в общественных организациях, занимающихся проблемами местного самоуправления.

6,7% - готовы принять участие в деятельности общественных советов при органах власти, 7,5% - отметили готовность поучаствовать в уличных акциях, пикетах, митингах, 11,4% - могут принимать участие в органах самоорганизации населения (домовые, уличные, квартальные комитеты), 20% отметили участие в общественных работах по благоустройству, 8,2% - в качестве волонтера в различных видах общественной помощи (детским домам, многодетным семьям, приютам), 2,8% - предоставление финансовых пожертвований на нужды громады, 1,1% - другое. Вместе с тем 28,5% не готовы принимать участие ни в одной из этих форм деятельности, 6,6% затруднились ответить.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов за выборкой, которая представляет взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.