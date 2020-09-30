Почти треть украинцев считает, что из-за децентрализации власть оказалась в руках местных "князьков" - опрос

Оценивая результаты децентрализации для населения, 29,7% украинцев заявили, что из-за реформы вся власть оказалась в руках местных "князьков", о чем свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

В частности, на вопрос, что дала децентрализация власти (перемещение многих функций из центра на места) гражданам, 15,3% респондентов ответили, что открылись новые возможности для граждан влиять на власть. 22,2% заявили, что ускорилось опустошение сел, поселков и некоторых городов, 13,4% считают, что улучшилось качество услуг для граждан, 29,7% уверены, что вся власть оказалась в руках местных "князьков", 6,7% - другое, а 28,1% затруднились ответить.

Кроме того, респондентов проинформировали, что с начала реформы децентрализации в 2015 году существенно выросли доходы местных бюджетов. В связи с чем им задали вопрос, почувствовали ли они какие-то результаты использования этих средств (улучшение качества услуг, благоустройства, социальной помощи) за это время.

О том, что почувствовали изменения в лучшую сторону, сообщили 26,8% респондентов. 46,7% не почувствовали никаких изменений, 12,1% - почувствовали только изменения в худшую сторону, а 14,3% затруднились ответить на вопрос.

Тех, кто ответил, что почувствовал изменения в лучшую сторону, спросили, чего именно они касаются.

На этот вопрос 61% респондентов отметили, что улучшилось качество дорог, 27,1% заявили об улучшении благоустройства возле домов. 23,5% сообщили об улучшении условий проведения досуга, 23,4% - работы городского транспорта, 17,5% - работы коммунальщиков. Отмечалось также улучшение оплаты труда бюджетников, материальной помощи малообеспеченным и заботы о социально уязвимых группах населения, школьного и дошкольного образования, охраны правопорядка и безопасности в городе, борьбы с коррупцией в органах местной власти, обеспечения жильем и рабочими местами, привлечения в населенные пункты инноваций и другие аспекты.

Тех, кто ответил, что почувствовал изменения в худшую сторону, также спросили, чего именно они касаются.

В ответ на это 68,8% сообщили, что ухудшилось медицинское обслуживание 36,9% назвали обеспечение рабочими местами, 28,9% - качество дорог, 28,3% - борьбу с коррупцией в органах местной власти, 26,7% - охрану правопорядка, 25,8% - школьное образование, 21% - материальную помощь малообеспеченным, 19,9% - работу городского транспорта, 18,4% - оплату труда бюджетников. Также 18,4% считают, что ухудшились условия для развития бизнеса. Отмечалось ухудшение работы коммунальщиков, дошкольного образования, благоустройства возле дома, экологии и в других сферах.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов возрастом от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов за выборкой, которая представляет взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.