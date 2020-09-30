Выборы

Выборы

10:25 30.09.2020

В суде обжалуют регистрацию Борислава Березы кандидатом на пост мэра Киева

1 мин читать
В суде обжалуют регистрацию Борислава Березы кандидатом на пост мэра Киева

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск относительно обжалования регистрации кандидатом на должность столичного головы Борислава Березы, выдвинутого Киевской городской организацией партии "ЭкоПартия Березы".

"Истец просит ОАСК признать противоправным и отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии, датированное 28 сентября 2020 года, согласно которому Борислава Березу зарегистрирован кандидатом на должность киевского городского головы", - говорится в сообщении на странице суда в соцсети Facebook в среду.

По мнению истца, при регистрации был нарушен ряд требований Избирательного кодекса Украины.

Ранее в ОАСК поступил иск жителя Киева, в котором тот просит отменить постановление о регистрации кандидатом на должность мэра Михаила Поживанова.

Теги: #борислав_береза #иск #оаск

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киевлянин обжалует в суде регистрацию Поживанова кандидатом на пост мэра столицы

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

Племянница Трампа обвиняет его и других членов семьи в мошенничестве с наследством

Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

Заявление Верховного суда по обнародованным пленкам по делу судей ОАСК: ВС свободный и работает на защиту граждан

ВАКС продлил до 17 января срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"

Иск на $3,2 млрд подан в Великобритании против Google за сбор данных детей на YouTube

Госэкоинспекция готовит иск на львовских чиновников за бездействие в отношении выявленных несанкционированных свалок

НАБУ обратилось в НАПК с просьбой проверить действия нардепа на предмет наличия конфликта интересов в рамках "дела ОАСК"

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

Пресс-конференция бывших кандидатов от ПП "Слуга народа"

Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу

ЦИК отменила постановление Уманского теризбиркома об отказе в регистрации на выборах городского головы действующего мэра

В Кропивницком от имени партии раздавали мороженое ко дню микрорайона - "Опора"

Жители Тернополя хотят видеть в облсовете "Евросолидарность", "Свободу", "Слугу народа" и "За майбутнє"

В 2019 году количество киевлян возросло на 200 тыс. – Кличко

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

Полиция за сутки открыла 10 дел за нарушения избирательного процесса в Украине

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА