В суде обжалуют регистрацию Борислава Березы кандидатом на пост мэра Киева

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск относительно обжалования регистрации кандидатом на должность столичного головы Борислава Березы, выдвинутого Киевской городской организацией партии "ЭкоПартия Березы".

"Истец просит ОАСК признать противоправным и отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии, датированное 28 сентября 2020 года, согласно которому Борислава Березу зарегистрирован кандидатом на должность киевского городского головы", - говорится в сообщении на странице суда в соцсети Facebook в среду.

По мнению истца, при регистрации был нарушен ряд требований Избирательного кодекса Украины.

Ранее в ОАСК поступил иск жителя Киева, в котором тот просит отменить постановление о регистрации кандидатом на должность мэра Михаила Поживанова.