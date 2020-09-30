Выборы

Выборы

10:12 30.09.2020

Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

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Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост мэра столицы Елену Филонову, выдвинутую Киевской городской организацией партии "Разом сила".

Это следует из постановления №106, опубликованного на странице комиссии на сайте Киевского городского совета.

Елена Филонова – блогер, ведущая программы "Ревизор красоты".

Партию "Разом сила" создали общественные организации, в том числе движение "Авто-Евро-Сила".

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова, Виталия Кличко, Алексея Кучеренко, Егора Фирсова, Сергея Притулу, Диану Гранцеву, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Юрия Левченко, Александра Омельченко, Александра Попова.

Кроме того, кандидатами на эту должность зарегистрированы Виктор Петрук, Игорь Смешко, Максим Гольдарб, Сергей Шахов, Андрей Ильенко и Борислав Береза.

Подача документов для регистрации кандидатов завершилась 24 сентября. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #киев #мэр #кандидат #выборы

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