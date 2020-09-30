Пресс-конференция бывших кандидатов от ПП "Слуга народа"

"Круглый стол" на тему "Станут ли местные выборы в следующем месяце предпосылкой для досрочных выборов Верховной Рады и президента"
Избирательный штаб и день выборов - презентация автоматизированной системы быстрого подсчёта голосов и управления штабом
Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу
ЦИК отменила постановление Уманского теризбиркома об отказе в регистрации на выборах городского головы действующего мэра
Жители Тернополя хотят видеть в облсовете "Евросолидарность", "Свободу", "Слугу народа" и "За майбутнє"
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