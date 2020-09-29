Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на должность мэра столицы.

Согласно постановлениям, опубликованным во вторник на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, официально кандидатами на пост городского головы стали Андрей Ильенко, выдвинутый Киевской городской организацией партии "ВО "Свобода", и Борислав Береза, выдвинутый Киевской городской организацией партии "ЭкоПартия Березы".

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова, Виталия Кличко, Алексея Кучеренко, Егора Фирсова, Сергея Притулу, Диану Гранцеву, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Юрия Левченко, Александра Омельченко, Александра Попова.

Кроме того, кандидатами на эту должность зарегистрированы Виктор Петрук, Игорь Смешко, Максим Гольдарб и Сергей Шахов.

Подача документов для регистрации кандидатов завершилась 24 сентября. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.