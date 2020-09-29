Выборы

Выборы

18:51 29.09.2020

В Кропивницком от имени партии раздавали мороженое ко дню микрорайона - "Опора"

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В Кропивницком от имени партии раздавали мороженое ко дню микрорайона - "Опора"

В Кропивницком провели открытый турнир по боксу и раздавали мороженое в рамках празднования микрорайона Кущевка, эти мероприятия инициировали представители партии "Рідне місто", зарегистрированной для участия в местных выборах.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", в некоторых маршрутных такси Кропивницкого разместили объявление о проведении боксерского турнира среди юношей. На афише, в частности, написано: "Рідне місто. Открытый боксерский турнир среди юношей", время и место его проведения. Представители "Опоры" зафиксировали этот факт нарушения избирательного законодательства и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Во время турнира звучала благодарность партии "Рідне місто", выступил действующий депутат, кандидат в депутаты Кропивницкого городского совета Александр Шамардин, который и представил других кандидатов.

На 26 сентября партия "Рідне місто" анонсировала проведение дня микрорайона. Программа предусматривала аниматоров, батуты, шарики, мастер-классы и др. Однако из-за авиакатастрофы в Харьковской области под Чугуевом концертную программу отменили, только бесплатно раздали мороженое детям.

Кропивницкая городская ТИК зарегистрировала список партии "Рідне місто" для участия в местных выборах.

В "Опоре" расценили эти меры и действия как косвенный подкуп избирателей. "Хотя дети не являются избирателями, очевиден факт, что таким образом кандидаты стремятся завоевать расположение взрослых, которые приходят на праздники с детьми, а также стать узнаваемыми для избирателей", - отметила координатор наблюдения сети в Кировоградской области Зоя Лебидь.

В ч. 17 ст. 57 Избирательного кодекса Украины говорится, в частности, о том, что запрещается размещение материалов предвыборной агитации в транспортных средствах общественного пользования и на их наружной поверхности, в том числе такси; размещение таких материалов в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, остановках общественного транспорта.

Согласно ч. 6 ст. 57 Избирательного кодекса запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, учреждениям, организациям независимо от их подчинения и формы собственности денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров (кроме материалов предвыборной агитации, изготовленных за счет избирательного фонда, содержащие визуальные изображения партийной символики и брендирование избирательной кампании, упоминание имени или изображения кандидата, который баллотируется на выборах, такие как плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, USB-флэшки, вымпелы, флаги, книги, пакеты , футболки, кепки, шарфы, зонты и другие материалы предвыборной агитации, стоимость которых не превышает 6% необлагаемого минимума доходов граждан).

Теги: #кропивницкий #опора #агитация

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