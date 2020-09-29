Жители Тернополя хотят видеть в облсовете "Евросолидарность", "Свободу", "Слугу народа" и "За майбутнє"

Лидерами рейтинга на выборах в Тернопольский областной совет являются партии "Европейская солидарность", "Свобода", "Слуга народа" и "За майбутнє", о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" среди жителей Тернополя.

Согласно данным, обнародованным во вторник, за "Евросолидарность" и "Свободу" на выборах в облсовет готовы отдать голос по 20,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Далее в рейтинге идет партия "Слуга народа" - ее готовы поддержать 15,4% - и партия "За майбутнє" с 13,6%. На грани проходного барьера - "Батькивщина" и "Сила людей" с рейтингом 5,1% и 4,0% соответственно, еще по 3,5% готовы проголосовать за "Голос" и Украинскую Галицкую партию, 2,5% - за партию "Сила и честь".

Рейтинг других партий менее 3%, около 17% еще не определились с выбором.

Антирейтинг в областной совет возглавляют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", за которые треть избирателей ни в коем случае бы не проголосовали. Еще 18% избирателей никогда не голосовали бы за "Европейскую солидарность", 15% - "Батькивщину", 13% - УДАР, 12% - Радикальную партию, 9% - "За майбутнє", 8% - "Свободу", по 6-7% - за партии "Довіра", "Голос", "Сила людей" и "Сила и честь".

69% респондентов ответили, что однозначно примут участие в местных выборах, еще 11% - скорее примут участие, около 18% - маловероятно или точно не будут голосовать.

Опрос проводился 9-17 сентября среди жителей Тернополя в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 654 респондента (погрешность не более 3,8%). Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).