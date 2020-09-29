В 2019 году количество киевлян возросло на 200 тыс. – Кличко

Количество жителей Киева в 2019 году увеличилось на 200 тысяч, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В прошлом году киевлян стало на 200 тыс. больше. Это не только те люди, которые родились в городе Киеве, это преимущественное большинство людей, которые приезжают в Киев. Почему приезжают? Ответ простой: ключевое, что беспокоит каждого из нас, каждого украинца, - иметь работу. В Киеве много вакансий, в Киеве много предложений, в Киеве работа есть", - сказал Кличко во вторник на презентации результатов социологического опроса жителей киевского субрегиона, которое проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Совета Европы.

По словам мэра, в центрах занятости в Киеве сейчас 9 тыс. человек официально стоят в очереди в поисках работы, имеются 15 тыс. предложений о работе.

"Почему люди приезжают в Киев жить? Есть работа. Не тайна, что в Киеве, столице, самая большая зарплата в Украине. Также не тайна, что сервисы, образование, медицинское обслуживание, много возможностей, уровень жизни, сервисные услуги, которые предоставляет город, самые высокие в стране", - добавил Кличко.

По его словам, каждый день в Киев приезжают около 700 тыс. людей, а вечером уезжают. В то же время ночуют в столице 3,6-3,7 млн людей, а днем количество людей в Киеве превышает 4,5 млн. Кличко отметил, что это данные, полученные при помощи операторов связи.