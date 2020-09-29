Выборы

Выборы

17:14 29.09.2020

В 2019 году количество киевлян возросло на 200 тыс. – Кличко

2 мин читать
В 2019 году количество киевлян возросло на 200 тыс. – Кличко

Количество жителей Киева в 2019 году увеличилось на 200 тысяч, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В прошлом году киевлян стало на 200 тыс. больше. Это не только те люди, которые родились в городе Киеве, это преимущественное большинство людей, которые приезжают в Киев. Почему приезжают? Ответ простой: ключевое, что беспокоит каждого из нас, каждого украинца, - иметь работу. В Киеве много вакансий, в Киеве много предложений, в Киеве работа есть", - сказал Кличко во вторник на презентации результатов социологического опроса жителей киевского субрегиона, которое проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Совета Европы.

По словам мэра, в центрах занятости в Киеве сейчас 9 тыс. человек официально стоят в очереди в поисках работы, имеются 15 тыс. предложений о работе.

"Почему люди приезжают в Киев жить? Есть работа. Не тайна, что в Киеве, столице, самая большая зарплата в Украине. Также не тайна, что сервисы, образование, медицинское обслуживание, много возможностей, уровень жизни, сервисные услуги, которые предоставляет город, самые высокие в стране", - добавил Кличко.

По его словам, каждый день в Киев приезжают около 700 тыс. людей, а вечером уезжают. В то же время ночуют в столице 3,6-3,7 млн людей, а днем количество людей в Киеве превышает 4,5 млн. Кличко отметил, что это данные, полученные при помощи операторов связи.

Теги: #киев #кмис #население #кличко #статистика

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В большинстве киевских компаний половина персонала продолжает работать удаленно – исследование

В Киеве задержали организатора и участников преступной группы, которые год блокировали строительство жилого комплекса на Вознесенском спуске

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

В Киеве за сутки выявили 416 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 4 человека - Кличко

В Киеве создадут Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - Кличко

На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена движение восстановлено в обычном режиме

На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена изменен график движения поездов из-за попадания человека под поезд

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Законопроект "О столице" в повестке дня текущей недели Рады отсутствует – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Жители Тернополя хотят видеть в облсовете "Евросолидарность", "Свободу", "Слугу народа" и "За майбутнє"

Полиция за сутки открыла 10 дел за нарушения избирательного процесса в Украине

Полиция расследует появление "проплаченного двойника" на выборах главы Чугуевской ОТГ

В ОПЗЖ заявляют о риске срыва избирательного процесса в Бердянске, просят президента и ЦИК об особом контроле

Выборы в Бердянске под угрозой срыва

"Батькивщина" наведет порядок в коммунальной сфере, обещает Кучеренко

Зеленский стал самым влиятельным украинским чиновником, в пятерке лидеров Ермак, Аваков и Венедиктова

Более 60% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия – соцопрос

Виктор Андрусив покидает Украинский институт будущего и присоединяется к партии "За майбутнє"

Житель Барановки на Житомирщине портил в интернете агитацию кандидатов и распространял в Facebook

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА