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16:11 29.09.2020

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

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Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором, уже 40% воды, подаваемой в дома жителей столицы, очищают так, как это делают в европейских странах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Каждый день киевляне потребляют около 700 млн литров воды. Сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Мы постепенно оставляем устаревшие технологии хлорирования в прошлом. Ведь использование жидкого хлора - это большие экологические и хозяйственные риски", - сказал Кличко во время проверки работы Днепровской водопроводной станции.

Он отметил, что станция была построена более 80 лет назад, но именно благодаря ее работе Киев получает почти 30% необходимой воды.

Было принято решение о модернизации станции: за три года там построили цех обеззараживания воды диоксидом хлора, общая стоимость работ составляет 78 млн грн. Отмечается, что инвестировала средства компания "Киевводоканал", поэтому запуск проекта не приведет к дополнительным платежам для киевлян.

"Это действительно современный европейский подход, когда предприятие закладывает финансы в повышение безопасности и эффективности своего производства, на улучшение качества услуг. Оборудование, которое мы увидели, - итальянского производства, подрядчик - тоже итальянская компания, имеющая опыт выполнения таких проектов", - добавил Кличко.

Он напомнил, что 14 артезианских насосных станций, снабжающих еще более 10% воды для жителей Киева, тоже переведены с хлора на обеззараживание гипохлоритом натрия.

"То есть, сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью безхлорных технологий. Диоксид хлора используют во многих городах Европы - например, в Вене, Нюрнберге и других", - отметил мэр.

Кроме того, до 2022 года планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию, которая обеспечивает еще 60% воды для жителей столицы.

Теги: #кличко #хлорирование #вода #отказ

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