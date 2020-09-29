Выборы

Выборы

16:02 29.09.2020

Полиция за сутки открыла 10 дел за нарушения избирательного процесса в Украине

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Полиция за сутки открыла 10 дел за нарушения избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки (28 сентября) начали 10 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о десяти уголовных правонарушениях", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Всего за сутки в полицию поступило 218 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 39, в Черновицкой - 30, в Донецкой - 17, в Одесской - 16, в Луганской - 15, в Киеве - 14, по 13 - в Запорожской и Кировоградской, по 11 - в Днепропетровской и Херсонской, в Харьковской области - 8.

С начала избирательного процесса (с 5 сентября) в ЕРДР внесены сведения о 127 уголовных правонарушениях: 66 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 61 - связанные с избирательным процессом.

Составлено 167 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нацполиция #нарушения #выборы

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