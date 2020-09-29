Полиция расследует появление "проплаченного двойника" на выборах главы Чугуевской ОТГ

С начала избирательной кампании в полицию поступило 24 сообщения о нарушениях законодательства на территории Харьковской области, по четырем из них начаты уголовные производства.

"Следователями открыты 3 уголовных производства по ч. 1 и 2 ст. 296 (хулиганство) и одно - по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовные производства по статье "хулиганство" были открыты в связи с повреждением агитационных палаток или стендов.

Основанием для уголовного производства по ст.157 УК Украины стало заявление от жителя Чугуевского района о том, что 62-летняя женщина за денежное вознаграждение подала себя двойником в списки кандидатов на выборы главы Чугуевской ОТГ. Кроме этого, заявитель сказал, что женщина один раз уже была удалена из списков кандидатов за неправдивые данные относительно своего места регистрации, однако подала свою кандидатуру вновь и указала место своей регистрации по несуществующему адресу.