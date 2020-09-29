В ОПЗЖ заявляют о риске срыва избирательного процесса в Бердянске, просят президента и ЦИК об особом контроле

Избирательный процесс в Бердянске Запорожской области под угрозой срыва из-за действий территориальной избирательной комиссии, уверены в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и просят президента Украины Владимира Зеленского и руководство Центральной избирательной комиссии взять ситуацию под особый контроль.

На брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник представители бердянской ячейки ОПЗЖ вместе с кандидатом на пост городского головы Бердянска Александром Свидло обратились к руководству Украины и ЦИК с просьбой об особом внимании к избирательному процессу в Запорожской области и, в частности, в Бердянске.

По словам Свидло, Бердянск превратился "в арену грязных политических игр". В этом контексте он упомянул действия 10 членов ТИК, представителей партий "Слуга народа" и "За майбутнє", которые "искусственно пытаются не допустить к участию в выборах самые рейтинговые политические партии, лишить бердянцев выбора".

Он отметил, что зарегистрировать список партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" члены ТИК Бердянска смогли лишь за считанные минуты до истечения срока, предусмотренного для регистрации, после того, как, по его словам, на заседание комиссии пришли сотни неравнодушных жителей Бердянска и приехали тележурналисты.

"Я обращаюсь к президенту Украины, к руководству ЦИК с просьбой взять на особый контроль избирательный процесс в Запорожской области и конкретно в Бердянске", - сказал Свидло.

В свою очередь, кандидат в депутаты Бердянского городского совета от партии ОПЗЖ, адвокат Роман Озюменко отметил, что вопрос фальсификации избирательного процесса в Бердянске "не просто поднят, он уже стоит перед судом". По его данным, за подписью главы областной организации "За майбутнє" Виталия Сиволапа в Бердянскую ТИК сначала подали одни списки кандидатов в местные депутаты, затем - взявшиеся непонятно откуда. Причиной он назвал голосование за списки с нарушением гендерных квот, то есть весь список "должен был слететь с регистрации".

"За майбутнє" в обход кодекса проголосовали постановление, которым назвали нарушение гендерной квоты технической ошибкой. И дали время партии исправить ее и передать в комиссию обновленные списки. Именно это постановление сейчас оспаривается в судебном порядке", - рассказал Озюменко.

Он добавил, что обратились в суд для рассмотрения незаконных действий членов ТИК Бердянска. "Но хотим и просим, чтобы президент Украины и Центральная избирательная комиссия приняли все меры для того, чтобы избирательное право в городах Бердянске и Энергодаре было сохранено для каждого жителя. А все действия всех членов избирательных комиссий всех уровней проходили только в правовом и законном ключе абсолютно для всех кандидатов и всех партий Украины", - подытожил адвокат, кандидат в депутаты Бердянского горсовета от ОПЗЖ.

Кроме того, присутствующий на пресс-конференции кандидат в депутаты города Энергодар от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик рассказал, что местная комиссия отказала в регистрации кандидату на пост городского головы Энергодара Игорю Бурносу.

"Кандидат на пост городского головы города Энергодар от партии ОПЗЖ Игорь Бурнос подал полный пакет документов для регистрации в местной территориальной комиссии в установленный законом срок. Однако члены территориальной комиссии Энергодара выявили техническую ошибку в поданных документах и отказали в регистрации нашему кандидату без права исправить ошибку. Мы считаем недопустимыми и, прежде всего, незаконными такие действия энергодарской ТИК, требуем пересмотра решения и законной регистрации представителя ОПЗЖ Энергодара Игоря Бурноса в кандидаты на пост городского головы", - сказал Шевчик.