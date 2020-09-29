"Батькивщина" наведет порядок в коммунальной сфере, обещает Кучеренко

Критическая ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг и энергетики вызвана безответственностью и бездействием Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подчеркнул кандидат на должность мэра Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко и заверил, что "Батькивщина" наведет порядок в коммунальной сфере.

"Сегодня взаимная задолженность на так называемом рынке газа составляет более 100 млрд грн. Дефицит средств на энергорынке составляет около 50 млрд грн, и он сегодня делает реальную угрозу коллапса на энергетическом рынке. Долги населения за ЖКУ составляют около 60 млрд, 45 млрд задолжали теплокоммунэнерго предприятия, которые должны нам подавать тепло с приходом отопительного сезона, около 25 млрд - долги газораспределительных компаний", - сказал нардеп на брифинге в Верховной Раде во вторник.

Кучеренко убежден, что главным ответственным органом за этот беспорядок является именно НКРЭКУ.

Кандидат в мэры Киева напомнил, что еще при предыдущем президенте в результате обращения в Конституционный суд команды "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко работа НКРЭКУ была признана неконституционной.

"Но уже в конце прошлого года в "пожарном порядке" монобольшинство приняло новый закон, который якобы должен был урегулировать все неконституционные положения работы этого органа. Впрочем, НКРЭКУ в очередной раз доказал свою неконституционность. Поэтому мы с коллегами будем инициировать конституционное представление, чтобы признать его деятельность неконституционной", - заявил Кучеренко.

Он напомнил, что Антимонопольный комитет по его обращению проявил бездействие НКРЭКУ и нарушения в Киеве. В результате компании "Евро-реконструкция", которая предоставляет тепло и горячую воду 300 тысячам киевлян, обязали произвести перерасчет за неправильно посчитанный тариф.

"Уверяю, что команда Тимошенко приложит все усилия, чтобы обеспечить и киевлянам, и жителям всех регионов перерасчет за лишние деньги, которые были уплачены. "Батькивщина" знает, как навести порядок в коммунальной сфере", - заверил Кучеренко.